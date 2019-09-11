Вологодского производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента

В Вологодской области производителя теплиц оштрафовали на 500 тысяч рублей за использование технологии конкурента, сообщает объединенная пресс-служба судов.



Предприниматель, занимающийся продажей теплиц, обратился в суд с иском к своему конкуренту. Он заявил, что ответчик незаконно использует принадлежащую ему технологию свайной опоры для теплиц. Наличие прав на технологию он подтвердил патентом и просил взыскать с ответчика 4 миллиона рублей компенсации. Кроме того, в соответствии с законом, он потребовал опубликовать решение в специальном бюллетене суда.



Суд пришёл к выводу, что сумма компенсации была завышена. Поскольку ответчик прекратил незаконное использование технологии, к ответственности привлекается впервые, компенсация была снижена до полумиллиона рублей.