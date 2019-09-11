Две спортучреждения в Вологде получили статус школ олимпийского резерва

Областной спортивной школе «Витязь» и школе по конькобежному спорту имени Николая Гуляева в Вологде присвоили статус школ олимпийского резерва. Соответствующий приказ подписал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

По данным спорт-центр35.рф, школа «Витязь» была создана в 2017 году на базе «Центра развития физической культуры и спорта «Витязь» как его структурное подразделение. В январе 2019 года путем областная спортивная школа стала самостоятельной юридической единицей.

«Школа «Витязь» уже начинает свою работу по поддержке нашей талантливой молодёжи, которая показывает высокие достижения и спортивные результаты. Она даст путёвку в жизнь многим спортсменам, представляющим Вологодскую область в сборных командах Российской Федерации, по всем базовым олимпийским видам спорта, которые мы поддерживаем на территории области», — подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Также статус школы олимпийского резерва Павел Колобков присвоил школе по конькобежному спорту имени Николая Гуляева в Вологде. Николай Гуляев — абсолютный чемпион Советского Союза, Европы и мира, олимпийский чемпион 1988 года в Калгари, заслуженный мастер спорта СССР, выпускник Вологодской конькобежной школы.