Пятилетний вологжанин одержал победу на Международном шахматном турнире

Мальчики Саша и Николай Тропины из Вологды завоевали шесть медалей на Международном шахматном турнире. Соревнования среди детей до 11 лет проходили в конце августа в белорусском Гродно.



Саша Тропин, ученик 2Б класса школы № 30, выступая в различных категориях, завоевал три золотых (классика, рапид, блиц) и одну бронзовую медаль на соревнованиях. Его младший брат, пятилетний Коля, завоевал одну золотую и одну бронзовую медаль. Дошкольник выполнил норматив III спортивного, взрослого, разряда. Коле пришлось бороться с соперниками которые значительно старше его, на 4 года.