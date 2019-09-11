Пятилетний вологжанин одержал победу на Международном шахматном турнире

11.09.2019 [Спорт]
Пятилетний вологжанин одержал победу на Международном шахматном турнире

Мальчики Саша и Николай Тропины из Вологды завоевали шесть медалей на Международном шахматном турнире. Соревнования среди детей до 11 лет проходили в конце августа в белорусском Гродно. 

Саша Тропин, ученик 2Б класса школы № 30, выступая в различных категориях, завоевал три золотых (классика, рапид, блиц) и одну бронзовую медаль на соревнованиях. Его младший брат, пятилетний Коля, завоевал одну золотую и одну бронзовую медаль. Дошкольник выполнил норматив III спортивного, взрослого, разряда. Коле пришлось бороться с соперниками которые значительно старше его, на 4 года.

Тэги: шахматы
Фото из группы школы №30 в Вологде

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