45 новых автобусов поступят в школы Вологодской области до конца года

45 новых автобусов закупят в вологодские школы до конца этого года за счет средств федерального бюджета. Правительство России одобрило заявку Вологодской области на дальнейшее обновление автопарка образовательных учреждений. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Олег Кувшинников.

«Первые 12 автобусов уже поставлены в регион, остальные придут до конца года. Прошу Департамент образования подготовить схему распределения этих автобусов среди муниципалитетов», — сказал губернатор.

Среди машин, которые поступят в регион, 25 автобусов марки ГАЗ (22 — вместимостью 10-12 мест, 2 — на 13-20 мест, 1 — на 21-24 места), 6 автобусов марки ПАЗ (вместимостью 21-24 места); 10 автобусов марки «Форд»(из них 5 — вместимостью на 13-20 мест и ещё 5 — на 21-24 места), 4 автобуса марки КАВЗ вместимостью свыше 31 места.

Новые автобусы пополнят автопарк школ, в которых срок эксплуатации транспорта в первом полугодии 2020 года превысит 10 лет.

«Будет учитываться количество детей, находящихся на подвозе, а также количество и протяженность маршрутов. Сегодня автопарк образовательных учреждений на Вологодчине насчитывает 290 машин. Они обслуживают 452 маршрута и перевозят почти 8 тысяч человек. Наша задача сегодня — оперативно распределить новую технику, чтобы она как можно скорее поступила в школы», — рассказала начальник департамента образования Вологодской области Елена Рябова.

Как ранее сообщал Newsvo, в апреле этого года партия из 48 автобусов поступила в школы области. Все машины оборудованы тахографом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблесковыми маячками. В автобусах имеются огнетушители, аптечки, полки для размещения ручной клади, установлены дополнительные выдвижные подножки, блокировка движения при открытых дверях и сигнализация заднего хода.