Вологодское отделение Центробанка возглавил Алексей Щербинин

10.09.2019 [Общество]

Алексей Щербинин стал новым управляющим вологодского отделения Северо-Западного управления Банка России. Сегодня руководителя представили начальнику департамента финансов Вологодской области Валентине Артамоновой. 

Алексей Щербинин имеет большой профессиональный и управленческий опыт, который получил за 25 лет работы в системе Банка России. С октября 2017 года он был управляющим отделения по Ленинградской области Северо-Западного управления Центробанка.

По данным сайта областного правительства, Валерий Носенков, 29 лет возглавлявший вологодское региональное подразделение Центробанка, вышел на заслуженный отдых.

 

Тэги: банк, центробанк

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