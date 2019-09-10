Вологодское отделение Центробанка возглавил Алексей Щербинин

Алексей Щербинин стал новым управляющим вологодского отделения Северо-Западного управления Банка России. Сегодня руководителя представили начальнику департамента финансов Вологодской области Валентине Артамоновой.

Алексей Щербинин имеет большой профессиональный и управленческий опыт, который получил за 25 лет работы в системе Банка России. С октября 2017 года он был управляющим отделения по Ленинградской области Северо-Западного управления Центробанка.

По данным сайта областного правительства, Валерий Носенков, 29 лет возглавлявший вологодское региональное подразделение Центробанка, вышел на заслуженный отдых.