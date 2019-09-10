Пьяный вологжанин до смерти избил сожительницу и лег спать

10.09.2019 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 42-летней женщины, скончавшейся от побоев. Подозреваемый – 33-летний сожитель погибшей – арестован.

По версии следствия, в ночь на 7 сентября в квартире дома на улице Козлёнской между пьяными сожителями произошёл конфликт, в ходе которого мужчина избил потерпевшую и лёг спать. Проснувшись утром, он обнаружил, что женщина скончалась.

«Следователи СК России, осмотрев тело погибшей, обнаружили следы ее жестокого избиения. Специалисты подтвердили, что женщине нанесено не менее 20 ударов, причинивших тяжелые травмы с повреждением внутренних органов», -  сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Известно, что сожитель и раньше избивал погибшую, за что привлекался к административной и уголовной ответственности. В данный момент мужчина арестован. 

Следователям подозреваемый рассказал, что в тот вечер вернулся домой пьяным. Дверь ему долго никто не открывал, поэтому он вырвал ее вместе со щеколдой, на которую заперлась потерпевшая. Она также была пьяна. Мужчина устроил скандал и избил сожительницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Ведется следствие.

Тэги: арест, убийство, пьянка

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