Семья умершего на Камчатке жителя Никольска обратилась в суд с иском к другу покойного

Семья умершего на Камчатке жителя Вологодской области обратилась в суд с иском к другу покойного. Родственники сочли, что он незаконно обогатился на доставке тела в Никольск, однако суд, изучив все траты ответчика, отказал в возврате денег.

Как ранее сообщал Newsvo, 47-летний житель Никольска с другом отправился на заработки в Камчатский край. За несколько дней до возвращения домой, в октябре 2018 года, мужчина скончался в бассейне базы отдыха.



Родственники попросили друга погибшего привезти тело в Никольск. Для оплаты расходов по доставке, они разрешили ему воспользоваться банковской картой покойного.



После похорон родственники изучили счета и пришли к выводу, что друг потратил с карты больше денег, чем было необходимо. Они подали иск в суд и попросили взыскать с мужчины 105 492 рубля.

Ответчик заявил суду, что не потратил ни одного рубля необоснованно, отмечает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.



Суд, изучив материалы дела, чеки, билеты, заслушал свидетелей и пришёл к выводу, что все траты были обоснованы. Родственникам умершего в иске отказали.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.