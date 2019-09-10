Семья умершего на Камчатке жителя Никольска обратилась в суд с иском к другу покойного

10.09.2019 [Общество]

Семья умершего на Камчатке жителя Вологодской области обратилась в суд с иском к другу покойного. Родственники сочли, что он незаконно обогатился на доставке тела в Никольск, однако суд, изучив все траты ответчика, отказал в возврате денег.

Как ранее сообщал Newsvo, 47-летний житель Никольска с другом отправился на заработки в Камчатский край. За несколько дней до возвращения домой, в октябре 2018 года, мужчина скончался в бассейне базы отдыха.

Родственники попросили друга погибшего привезти тело в Никольск. Для оплаты расходов по доставке, они разрешили ему воспользоваться банковской картой покойного.

После похорон родственники изучили счета и пришли к выводу, что друг потратил с карты больше денег, чем было необходимо. Они подали иск в суд и попросили взыскать с мужчины 105 492 рубля.
Ответчик заявил суду, что не потратил ни одного рубля необоснованно, отмечает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд, изучив материалы дела, чеки, билеты, заслушал свидетелей и пришёл к выводу, что все траты были обоснованы.  Родственникам умершего в иске отказали. 

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: иски, суды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
По факту пропажи в Тарногском районе двухлетней девочки возбудили уголовное дело
Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму
В Тарногском районе пропавшую двухлетнюю девочку нашли в лесу
Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
«Состояние средней тяжести»: найденную в Тарногском районе двухлетнюю девочку доставят в Вологду санавиацией
Слесарь, уволенный с «Северстали» за пьянство, оказался членом избирательной комиссии
Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
10.09.2019 [Происшествия]

Два череповецких подростка снимали на видео издевательства над собакой

1104
0
10.09.2019 [Общество]

В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова

781
0
08.09.2019 [Общество]

В ПАТП-1 заявили, что группа по распродаже автобусов в Вологде является фейковой

1589
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодское отделение Центробанка возглавил Алексей Щербинин
Пьяный вологжанин до смерти избил сожительницу и лег спать
Семья умершего на Камчатке жителя Никольска обратилась в суд с иском к другу покойного
В сети собирают подписи под петицией об отставке мэра Вологды Сергея Воропанова
Администрацию Череповецкого района оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дорог
На выборах в Грязовце «Единая Россия» получила меньше половины мест в городском совете депутатов
В Вологде пропала 12-летняя девочка
 


06.09.2019 [Общество]

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют как устаревшую нудятину»

2218
0
10.09.2019 [БлогоVO]

Олег Александрович, от всей души поздравляю Вас с блестящей победой на выборах!

125
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

1137
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика