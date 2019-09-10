На выборах в Грязовце «Единая Россия» получила меньше половины мест в городском совете депутатов

10.09.2019 [Политика]

На выборах депутатов городского совета в Грязовце кандидаты от «Единой России» получили меньше половины от общего количества мест. Таковы итоги единого дня голосования 8 сентября.

Так, в новом созыве будет семь депутатов-единороссов, пять депутатов от партии КПРФ, два самовыдвиженца и один депутат от «Справедливой России».

В целом по области 8 сентября депутатов представительных органов поселений, кроме Грязовецкого, избирали еще в пяти районах. Так, в Кирилловском районе избирали депутатов совета муниципального образования Талицкое, депутатов поселений Алешинское, Липовское, Николоторжское и Чарозерское. В Кадуе прошли дополнительные выборы депутатов поселкового совета по двухмандатным избирательным округам № 2 и № 7. В Устюженском районе прошли дополнительные выборы депутатов совета города Устюжна по округу № 3, в Харовском районе — дополнительные выборы депутатов  городского совета по округу № 1. В Шекснинском районе — выборы депутатов представительного органа сельского поселения Никольское и дополнительные выборы депутатов совета сельского поселения Чуровское по округу № 1.

53 из 77 мандатов депутатов городских и сельских поселений в шести районах получили кандидаты от «Единой России»,  15 мандатов — представители «КПРФ», 5 — «Справедливой России», 1 — «ЛДПР» и 3 — самовыдвиженцы. На выборах всех семи глав муниципальных образований победу одержали кандидаты от «Единой России».

Тэги: выборы, КПРФ, Единая Россия

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