В Вологде пропала 12-летняя девочка

В Вологде ищут пропавшую 12-летнюю девочку. Валерия Тихомирова 8 сентября в 20.00 ушла из дома по адресу Вологда, ул. Чехова, 17, и до настоящего времени не вернулась.

— Девочка выглядит старше своих лет, на вид ей 16-17 лет, — сообщает Поисково-спасательный отряд «Ты-не один» .

Приметы: рост 165, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, темно-карие глаза. Особые приметы: родинка на левой щеке, на правой ноге татуировка в вид розы с лепестками.

Была одета: черная куртка, черные спортивные штаны, темно-синяя толстовка, черные кроссовки с белой подошвой. Как сообщили NewsVo в пресс-службе областного УВД, девочка до этого уже убегала из дома.

Просьба всем, кто знает о местонахождении сообщить по телефонам: 102- полиция, 8 911-505-68-98 — волонтеры.