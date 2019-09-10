В Вологде пропала 12-летняя девочка

10.09.2019 [Общество]

В Вологде ищут пропавшую 12-летнюю девочку. Валерия Тихомирова 8 сентября в 20.00 ушла из дома по адресу Вологда, ул. Чехова, 17, и до настоящего времени не вернулась.

— Девочка выглядит старше своих лет, на вид ей 16-17 лет, — сообщает Поисково-спасательный отряд «Ты-не один» .

Приметы: рост 165, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, темно-карие глаза. Особые приметы: родинка на левой щеке, на правой ноге татуировка в вид розы с лепестками.

Была одета: черная куртка, черные спортивные штаны, темно-синяя толстовка, черные кроссовки с белой подошвой. Как сообщили NewsVo в пресс-службе областного УВД, девочка до этого уже убегала из дома.

Просьба всем, кто знает о местонахождении сообщить по телефонам: 102- полиция,  8 911-505-68-98 — волонтеры.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
По факту пропажи в Тарногском районе двухлетней девочки возбудили уголовное дело
Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму
В Тарногском районе пропавшую двухлетнюю девочку нашли в лесу
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
Электромонтер ВПЗ победил на выборах в Вологодскую гордуму
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
«Состояние средней тяжести»: найденную в Тарногском районе двухлетнюю девочку доставят в Вологду санавиацией
Слесарь, уволенный с «Северстали» за пьянство, оказался членом избирательной комиссии
Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
08.09.2019 [Происшествия]

В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3

4053
0
09.04.2019 [БлогоVO]

Пропал Суровцевский дом

3842
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрацию Череповецкого района оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дорог
На выборах в Грязовце «Единая Россия» получила меньше половины мест в городском совете депутатов
В Вологде пропала 12-летняя девочка
Ярмарка детских кружков и спортивных секций пройдет в Вологодском музее-заповеднике
Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:4
Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом
Два череповецких подростка снимали на видео издевательства над собакой
 


06.09.2019 [Общество]

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют как устаревшую нудятину»

2179
0
10.09.2019 [БлогоVO]

Невероятное от фермеров на Кипре

204
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

1113
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика