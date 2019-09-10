Ярмарка детских кружков и спортивных секций пройдет в Вологодском музее-заповеднике

В ближайшую субботу, 14 сентября, посетители экспозиции «Природа и история Вологодского края» в Вологодском музее-заповеднике смогут принять участие в ярмарке дополнительного образования.

В рамках ярмарки свои возможности представят: спортивно-оздоровительный клуб «Арго», военно-исторический клуб «Ратник», духовно-просветительский центр «Северная Фиваида», цирковая студия «Маугли», интерактивный парк профессий «Кидстан», множество программ Дворца творчества детей и молодёжи, школа рисования «АртЛаб» и Школа традиционной народной культуры покажет основы ткачества и кружевоплетения.

Образовательные центры проведут мастер-классы, а сам музей расскажет о своих программах и абонементах.

Ярмарка дополнительного образования будет работать с 11:00 до 15:00 в главном корпусе Вологодского музея-заповедника.

В этот день вход для школьников и студентов будет бесплатным, взрослым посетителям придется заплатить за посещение — 100 рублей.

Телефон для справок: 72-25-11.