В Череповце стартовал Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первым соперником «Северстали» на домашнем льду стал действующий обладатель Кубка Гагарина, московский ЦСКА.
Череповчане держали оборону почти весь первый период, только ближе к перерыву «армейцам» удалось открыть счёт. Реальный шанс выровнять игру у «Северстали» появился во втором периоде, когда череповчане дважды играли впятером против троих обороняющихся у соперника. Реализовать численный перевес «Северстали» не удалось, а гости ровно в середине матча увеличили своё преимущество до двух шайб.
На старте третьей двадцатиминутки Константин Окулов делает увеличивает разницу в счёте до трех шайб, а ближе к концу матча Никита Нестеров отправляет шайбу в пустые ворота, когда тренерский штаб череповчан заменил вратаря на шестого полевого игрока. Итог матча: поражение «Северстали» со счётом 0:4.
«- Большое спасибо болельщикам — был полный дворец, хорошая поддержка. Мы, к сожалению, не забили. Ключевой момент — два раза играли 5 на 3, но не реализовали. Мы проиграли в мастерстве, но не проиграли в характере. Я думаю, это дорогого стоит.» сказал после матча главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин, цитата по severstalclub.ru
Следующий матч «Северсталь» проведет завтра, соперником череповецкой команды станет финский «Йокерит».
Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:4
В Череповце стартовал Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первым соперником «Северстали» на домашнем льду стал действующий обладатель Кубка Гагарина, московский ЦСКА.