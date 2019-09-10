Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:4

10.09.2019 [Спорт]

В Череповце стартовал Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первым соперником «Северстали» на домашнем льду стал действующий обладатель Кубка Гагарина, московский ЦСКА.

Череповчане держали оборону почти весь первый период, только ближе к перерыву «армейцам» удалось открыть счёт. Реальный шанс выровнять игру у «Северстали» появился во втором периоде, когда череповчане дважды играли впятером против троих обороняющихся у соперника. Реализовать численный перевес «Северстали» не удалось, а гости ровно в середине матча увеличили своё преимущество до двух шайб.

На старте третьей двадцатиминутки Константин Окулов делает увеличивает разницу в счёте до трех шайб, а ближе к концу матча Никита Нестеров отправляет шайбу в пустые ворота, когда тренерский штаб череповчан заменил вратаря на шестого полевого игрока. Итог матча: поражение «Северстали» со счётом 0:4.

«- Большое спасибо болельщикам — был полный дворец, хорошая поддержка. Мы, к сожалению, не забили. Ключевой момент — два раза играли 5 на 3, но не реализовали. Мы проиграли в мастерстве, но не проиграли в характере. Я думаю, это дорогого стоит.» сказал после матча главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин, цитата по severstalclub.ru

Следующий матч «Северсталь» проведет завтра, соперником череповецкой команды станет финский «Йокерит».

Тэги: ХК «Северсталь»

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