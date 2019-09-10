Два череповецких подростка снимали на видео издевательства над собакой

10.09.2019 [Происшествия]

В Череповце после публикации в соцсети видео, на котором двое школьников издеваются над собакой, следователи начали доследственную проверку. Об этом 10 сентября сообщило региональное управление следственного комитета.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области начата доследственная проверка в связи с распространенной в социальной сети видеозаписью об издевательствах двух школьников из Череповца над собакой, а также угрозах в адрес подростков со стороны посторонних граждан в комментариях к видео, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Видео появилось в группе «Плохие новости» в соцсети (корреспонденту Newsvo 10 сентября не удалось найти эту публикацию), позже о нем написали в группе череповецкого приюта для бездомных собак "Спас".

Скриншот, выложенный в группе ВРБОО ПБЖ "СПАС"

Сотрудники приюта собирают деньги на оплату юридической помощи: они хотят привлечь подростков к ответственности.

Портал gorodche.ru пишет, что полиция уже вычислила подростков, с детьми и родителям проведены беседы, ведется проверка.

Тэги: жестокость. животные, подростки

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