Выставка летних фотовпечатлений «Романтика туманных зорь» открылась в Вологде

10.09.2019 [Культура]
Выставка летних фотовпечатлений «Романтика туманных зорь» открылась в Вологде

Новая выставка фотографий «Романтика туманных зорь» открылась в Юношеском центре имени Владимира Тендрякова. Авторы работ — участники  творческого объединения «Объектив».

На фото впечатления авторов от летних путешествий по Вологодской области и зарубежных поездок. В экспозиции представлены нежные лесные пейзажи Вологодской области, горные пейзажи Италии, городские аллеи Вологды.

Выставка работает каждый день с 10 до 20 часов по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 7, ауд. 7, телефон: 72-36-56.  Выходной день — пятница. В субботу и воскресенье — с 10.00 до 18.00.

Вход свободный.

 

Тэги: выставка, фотографии, библиотека
Фото Алексея Палысаева

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