Череповчанка взыскала с соседа 180 тысяч рублей за испорченный искрами от "болгарки" автомобиль

Череповецкий районный суд взыскал с жителя поселка Тоншалово ущерб, нанесенный автомобилю его соседки.



В ноябре прошлого года мужчина со своим знакомым спиливал болгаркой балконное ограждение на четвертом этаже дома. Во дворе со стороны балкона был припаркован автомобиль «Volkswagen Polo», принадлежащий соседке мужчины.



Через некоторое время супруг владелицы машины обнаружил на крыше автомобиля повреждения в виде ржавых точек и пятен. Женщина обратилась в полицию с ходатайством о возбуждении уголовного дела, но ей отказали, поскольку в действиях её соседа не было выявлено состава преступления. Тогда череповчанка решила обратиться с иском в суд.



Ответчик – проводивший работы мужчина, не признал своей вины. Он рассказал, что искры от болгарки отлетают на 2-3 метра и превращаются в пыль, а автомобиль истицы – его соседки, был припаркован в 12 метрах от балкона. Мужчина настоял на проведении экспертизы.



Как говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области, экспертиза установила, что «повреждения на автомашине образованы твердыми мелкими частицами, образующими механические повреждения в виде мелких трещин и кратеров. Природа веществ, вызвавших повреждения деталей исследуемого автомобиля, а также источник их происхождения, экспертом не определены».

Несколько свидетелей показали суду, что видели, как ответчик спиливает ограждение балкона, а после обнаружили повреждения на своих автомобилях. Двое из них работают сварщиками и считают, что повреждения на машинах появились именно из-за работ ответчика.



Суд, на основании показаний свидетелей и результатов экспертизы пришёл к выводу, что автомобиль истицы был повреждён из-за работ ответчика. С соседа взыскали стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 127 187 рублей, утрату товарной стоимости автомобиля в размере 34 690 рублей, стоимость независимой оценки в размере 5 000 рублей, стоимость топлива в размере 703 рублей 79 копеек, расходы по уплате госпошлины в размере 4 437 рублей 54 копейки, стоимость услуг представителя в размере 7000 рублей, всего – 179 018 рублей 33 копейки.



Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.