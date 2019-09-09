Как в Вологде начала XX века боролись за трезвость и причем здесь чай, расскажут в Доме купца Самарина

11 сентября в Доме купца Самарина в Вологде пройдет экскурсия по выставке «Чайные истории: вологодский колорит», приуроченная к Дню трезвости. В этом году исполняется 105 лет со дня его учреждения.

В группе музея в соцсети сообщается, что посетителям расскажут, как вытесняли алкоголь сто лет назад, кто и как организовывал эту работу в Вологде, и причём здесь чай.

Сейчас в музее работает выставка, посвященная чайному делу в императорской России. А 11 сентября — юбилей — 105 лет со дня учреждения в России ежегодного Дня трезвости. Почему тогда было так важно учредить такой день, и как чай боролся с пьянством, об этом расскажет тематическая экскурсия «К истории вологодского попечительства о народной трезвости».

Стоимость входных билетов: взрослые — 80 рублей, льготный — 40 рублей.

Адрес музея: Вологда, Советский проспект 16а, т. 72-43-11.