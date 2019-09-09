Житель Сокола арестован по подозрению в убийстве двух своих сыновей

61-летнего житель Сокола арестован по подозрению в убийстве двоих сыновей. Все трое были на рыбалке в Сокольском районе.



По данным следствия, 6 сентября около 9 утра в правоохранительные органы поступил звонок от мужчины, который сообщил, что его сыновья погибли. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили тела 38-летнего мужчины с колото-резаным ранением и его 37-летнего брата с огнестрельным ранением.



Отец погибших был сильно пьян. По информации, полученной newsVO в пресс-службе регионального управления следственного комитета, после звонка правоохранителям, мужчина заснул в лодке рядом с телом одного из убитых.



«Следователем-криминалистом СУ СК России по Вологодской области изъяты обнаруженные следы преступления, нож и зарегистрированное на одного из погибших ружье, ставшие, как предполагается, орудиями убийства, а также лодка, тара из-под алкоголя и иные объекты для экспертных исследований», - сообщает региональное управление следственного комитета.



Задержанный заключён под стражу. Мотивы преступления пока не ясны, возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется следствие.