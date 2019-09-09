В Череповце начали строить судостроительный завод

09.09.2019 [Экономика]
В Череповце начали строить судостроительный завод

В Череповце началось строительство судостроительного завода: на предприятии будут возводить и ремонтировать современные суда класса «река-море». Предприятие планируют возвести в два этапа до конца 2020 года.

— Мы тщательно изучали рынок и столкнулись с острым дефицитом судов для перевозки зерна. Те, что есть — с советских времен, новые сегодня никто не строит. Для создания завода рассматривали площадки в разных регионах, примыкающих к Волго-Балту, но условия, предлагаемые Вологодской областью, оказались самыми комфортными, — рассказал исполнительный директор ООО «Череповецкий судостроительный завод» Иван Шмойлов.

Как ранее сообщал Newsvo, в октябре 2018 года предприятие стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец»., а инвестиционный совет при губернаторе включил проект завода в список приоритетных для предоставления налоговых льгот.

На первом этапе строительства завода планируют возвести административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, на втором — корпусной цех, цех приемки и раскроя, разгрузочную площадку, покрасочную, цех дробеструйной очистки, склад, мастерскую, стапельную площадку и слип.

Уже сейчас на строительной площадке проложены сети водопровода и канализации, газораспределения, забито больше 300 свай под фундаменты будущих зданий, выполнено берегоукрепление и другие работы. Общий объем инвестиций в проект — около 1 миллиарда рублей. Кроме того, на предприятии будет создано 147 новых рабочих мест.

Предполагается, что спуск первого комплекта барже-буксирного состава (буксир-толкач и две сухогрузные баржи) произойдет в мае–июне 2022 года. Начиная с третьего года запуска предприятие рассчитывает выпускать до 5 судов ежегодно.

Тэги: завод, производство
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
По факту пропажи в Тарногском районе двухлетней девочки возбудили уголовное дело
Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму
В Тарногском районе пропавшую двухлетнюю девочку нашли в лесу
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
«Состояние средней тяжести»: найденную в Тарногском районе двухлетнюю девочку доставят в Вологду санавиацией
Слесарь, уволенный с «Северстали» за пьянство, оказался членом избирательной комиссии
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
В Вологде еще один кандидат от "Единой России" использовал "Бессмертный полк" в предвыборных целях
08.09.2019 [Происшествия]

В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3

3607
0
09.04.2019 [БлогоVO]

Пропал Суровцевский дом

3692
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Олег Кувшинников выиграл выборы губернатора Вологодской области, набрав 60,79% голосов
Череповчанин вырастил в шкафу пять кустов конопли
Вологодский драмтеатр объявил онлайн-голосование за лучшую пьесу от местных авторов
В Череповце начали строить судостроительный завод
В Грязовецком районе будут судить мужчину, который домогался 7-летней девочки
На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников
В Вологде из-за нарушений аннулировали результаты выездного голосования на одном из участков
 


06.09.2019 [Общество]

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют как устаревшую нудятину»

1978
0
09.09.2019 [БлогоVO]

Бетономания

92
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

962
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика