В Череповце начали строить судостроительный завод

В Череповце началось строительство судостроительного завода: на предприятии будут возводить и ремонтировать современные суда класса «река-море». Предприятие планируют возвести в два этапа до конца 2020 года.

— Мы тщательно изучали рынок и столкнулись с острым дефицитом судов для перевозки зерна. Те, что есть — с советских времен, новые сегодня никто не строит. Для создания завода рассматривали площадки в разных регионах, примыкающих к Волго-Балту, но условия, предлагаемые Вологодской областью, оказались самыми комфортными, — рассказал исполнительный директор ООО «Череповецкий судостроительный завод» Иван Шмойлов.

Как ранее сообщал Newsvo, в октябре 2018 года предприятие стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец»., а инвестиционный совет при губернаторе включил проект завода в список приоритетных для предоставления налоговых льгот.

На первом этапе строительства завода планируют возвести административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, на втором — корпусной цех, цех приемки и раскроя, разгрузочную площадку, покрасочную, цех дробеструйной очистки, склад, мастерскую, стапельную площадку и слип.

Уже сейчас на строительной площадке проложены сети водопровода и канализации, газораспределения, забито больше 300 свай под фундаменты будущих зданий, выполнено берегоукрепление и другие работы. Общий объем инвестиций в проект — около 1 миллиарда рублей. Кроме того, на предприятии будет создано 147 новых рабочих мест.

Предполагается, что спуск первого комплекта барже-буксирного состава (буксир-толкач и две сухогрузные баржи) произойдет в мае–июне 2022 года. Начиная с третьего года запуска предприятие рассчитывает выпускать до 5 судов ежегодно.