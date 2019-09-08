На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников

В Вологодской области к 23 часам обработали 42,62% протоколов участковых избирательных комиссий. По предварительным данным, на выборах главы региона лидирует действующий губернатор Олег Кувшинников с результатом 66, 51% голосов. На втором месте Ольга Ширикова от ЛДПР (21,36%), на третьем - Маргарита Савоськина от "Справедливой России" (6, 37%).

Ранее Newsvo писал, что 8 сентября в Вологодской области проходили выборы губернатора, дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому одномантатному избирательному округу № 13 (в этот округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы), еще в 10 муниципалитетах - выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.

UPD от 2.30 9 сентября: по итогам обработки 90,3 % протоколов УИК, Олег Кувшинников набрал 62,21% голосов, Ольга Ширикова - 24,36%, Маргарита Савоськина -7, 40% голосов.