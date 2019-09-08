На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников

08.09.2019 [Политика]

В Вологодской области к 23 часам обработали  42,62% протоколов участковых избирательных комиссий. По предварительным данным, на выборах главы региона лидирует действующий губернатор Олег Кувшинников с результатом 66, 51% голосов. На втором месте Ольга Ширикова от ЛДПР (21,36%), на третьем -  Маргарита Савоськина от "Справедливой России" (6, 37%).

Ранее Newsvo писал, что 8 сентября в Вологодской области проходили выборы губернатора, дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому одномантатному избирательному округу № 13 (в этот округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы), еще в 10 муниципалитетах - выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы. 

UPD от 2.30 9 сентября: по итогам обработки 90,3 % протоколов УИК, Олег Кувшинников набрал 62,21% голосов, Ольга Ширикова - 24,36%, Маргарита Савоськина -7, 40% голосов.

 

Тэги: выборы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

По факту пропажи в Тарногском районе двухлетней девочки возбудили уголовное дело
В Вологде сообщают о нарушениях на выборах депутатов гордумы
Директора школ, безработные, машинисты и любители Волгограда: кто баллотируется в Вологодскую гордуму
В Тарногском районе пропавшую двухлетнюю девочку нашли в лесу
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
«Состояние средней тяжести»: найденную в Тарногском районе двухлетнюю девочку доставят в Вологду санавиацией
Слесарь, уволенный с «Северстали» за пьянство, оказался членом избирательной комиссии
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
В Вологде еще один кандидат от "Единой России" использовал "Бессмертный полк" в предвыборных целях
08.09.2019 [Происшествия]

В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3

2513
0
09.04.2019 [БлогоVO]

Пропал Суровцевский дом

3568
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На выборах губернатора Вологодской области лидирует Олег Кувшинников
В Вологде из-за нарушений аннулировали результаты выездного голосования на одном из участков
В ПАТП-1 заявили, что группа по распродаже автобусов в Вологде является фейковой
Треть жителей Вологодской области проголосовали на выборах главы региона
В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3
В Вологде на избирательных участках раздают скидки на пиццу и торгуют иконами
На мать потерявшейся в Тарногском районе девочки завели уголовное дело
 


06.09.2019 [Общество]

Всеволод Чубенко: «Вологодских классиков многие почему-то изначально представляют как устаревшую нудятину»

1869
0
08.09.2019 [БлогоVO]

А теперь перечитайте обещания

262
0
05.09.2019 [Обзор Прессы]

Миллиардеры из Вологды. Чем игры братьев Бухманов Gardenscapes и Homescapes зацепили 100 млн домохозяек

875
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика