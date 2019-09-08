В Вологде на избирательных участках раздают скидки на пиццу и торгуют иконами

В Вологде на некоторых избирательных участках организована торговля различными товарами, а участникам голосования за проекты ТОСов выдают купоны на скидку в пиццериях.

Рейтинговое голосование за инициативы проекта «Народный бюджет ТОС» проводится на 87 счетных участках. Они расположены по тем же адресам, что и избирательные. Площадки для голосования обозначены большим баннером «Народный бюджет».

«Счетные участки будут работать до 20.00, мы надеемся, что жители Вологды проявят активность и проголосуют за те инициативы, которые они считают необходимым реализовать в 2020 году. Голосовать могут жители от 16 лет, прописанные именно на территории своего ТОСа, при себе необходимо иметь паспорт. Для каждого ТОСа — свой бюллетень с инициативами именно для конкретной территории», — цитирует пресс-служба городской администрации директора Центра по работе с населением Елену Громову.

Те инициативы ТОС, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в следующем году. После участия в голосовании вологжанам предлагают скидки. На фото — набор флаеров и скидочная карта «Мы вологжане», которые на избирательном участке сегодня получил корреспондент NewsVo.



О необычной ярмарке на избирательном участке в школе № 12 сообщает группа движения «Вместе» в соцсети:

— В 12 школе устроили настоящую ярмарку. Продают иконки, крышки для зимних заготовок и непонятные препараты для здоровья.

Ранее NewsVo сообщал, что 8 сентября в Вологодской области проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата ЗСО по Грязовецкому одномантатному избирательному округу № 13 (в этот округ входят Грязовецкий, Тотемский и Междуреченский муниципальные районы), еще в 10 муниципалитетах проходят выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе выборы депутатов Вологодской городской думы.