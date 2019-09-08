Хоккейная "Северсталь" обыграла омский "Авангард" со счетом 5:1

Хоккеисты череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ встречались с омским «Авангардом», вице-чемпионом минувшего сезона КХЛ.



Матч проходил в подмосковной Балашихе, «Авангард» быстро открыл счёт, уже на второй минуте матча поразив ворота Рафаэле Хакимова. Отыграться череповчане смогли в начале второго периода, после гола Адама Лишка, при игре в большинстве. В середине матча защитник Владислав Провольнев подкараулил отскок у ворот соперника и вывел «желто-черных» вперед, а спустя полторы минуты броском от синей линии Вадим Кудако довел преимущество «Северстали» до двух шайб.



В третьем периоде Егор Морозов и Иван Николишин делает счёт крупным. 5:1, первая победа «Северстали» в этом сезоне.

«- Мы провалили начало матча — пропустили быстрый гол. Минуте к 10-й выровняли игру. Хорошо провели второй период. Численное преимущество — наша проблема, но сегодня именно шайба в большинстве переломила ход игры. Хорошо отработали в равных составах и в меньшинстве. Но это всего лишь одна игра. Команду с победой», — сказал после матча главный тренер «Северсталь» Андрей Разин, цитата по сайту severstalclub.ru



Игрой против омского «Авангарда» «Северсталь» завершила свою трехматчевую выездную серию, напомним ещё было поражение в овертайме 2:3 от «Автомобилиста», со счетом 2:4 череповчане уступили магнитогорскому «Металлургу».