Вологжанин сдал краденую машину в металлоллом и уехал в Череповец

Полицейские в Вологде раскрыли кражу автомобиля: задержан 28-летний подозреваемый.



В середине июля в дежурную часть с заявлением о пропаже машины обратился 73-летний потерпевший. Он рассказал, что оставил свой автомобиль ГАЗ-3110 «Волга» во дворе дома на улице Самойло в Вологде. Вернувшись, он не нашёл свою машину. Ущерб потерпевший оценил в 50 тысяч рублей.



Оперативники обнаружили угнанную «Волгу» в разобранном состоянии в одном из пунктов приёма металлолома. Побеседовав с работниками пункта и просмотрев записи видеокамер, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый вологжанин. В тот момент он находился в Череповце у знакомых, где его и задержали.



Злоумышленник признался в краже автомобиля.



«Он пояснил, что в тот день отдыхал во дворе дома, расположенного на улице Самойло и распивал спиртные напитки. Вскоре алкоголь и денежные средства закончились, поэтому он решил украсть автомобиль, стоявший неподалеку, и сдать его в металлолом. Машина оказалась не заперта, а так как подозреваемый знаком с электрооборудованием автомобиля, он сумел ее завести. На Волге мужчина доехал до ближайшей базы приема металла, где сообщил, что машина ему досталась от деда», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.



За краденую «Волгу» преступник смог выручить 7 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.