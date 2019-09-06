В Череповце полиции пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя

06.09.2019 [Происшествия]

В Череповце полиции пришлось стрелять по колёсам, чтобы остановить пьяного нарушителя. Инцидент произошел 6 августа около 5 часов утра. 

Наряд ГИБДД во время патрулирования на проспекте Луначарского заметил автомобиль «Рено», который двигался с нарушением ПДД. Манёвры водителя мешали другим участникам движения. Требование остановиться автомобилист проигнорировал и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование, к которому присоединились ещё несколько нарядов ДПС. Водитель «Рено» продолжал нарушать правила  и совершал резкие манёвры, чтобы скрыться от правоохранителей.

«Так как нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения, полицейские приняли решение о применении табельного оружия. После неоднократных требований об остановке и совершения предупредительного выстрела, один из инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД совершил прицельные выстрелы по колесам Рено», — пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В результате были повреждены два левых колеса преследуемого автомобиля, и его водитель не смог продолжить движение. Выяснилось, что от преследования скрывался  18-летний молодой человек. Водительского удостоверения у него нет. Кроме того, освидетельствование подтвердило, что молодой человек был пьян.

На задержанного было составлено более десятка протоколов за нарушение ПДД, повреждение дорожных конструкций, а также ряд иных правонарушений. Ему грозит административный арест и крупный штраф.

По факту применения полицейским табельного оружия назначена служебная проверка. По предварительным данным, оружие было применено правомерно.

Ранее Newsvo сообщал, что сотрудники Росгвардии задержали пьяного 58-летнего вологжанина, который попал в ДТП на территории клинической больницы на Пошехонском шоссе в Вологде.

Фото пресс-службы областного УМВД

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