24-летний череповчанин предстанет перед судом за развратную переписку с маленькими девочками

В Череповце передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летнего местного жителя, который вёл развратную переписку с маленькими девочками через соцсети.



О первом факте развратных действий следователям сообщила мать 9-летней череповчанки. Она рассказала о том, что неизвестный написал её дочери.



«Оказалось, что незнакомец сначала предложил ребенку общение в социальной сети, а затем стал вести с ней переписку явно циничного характера, предложив переслать ему фотографии девочки в обнаженном виде», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.



Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель.



У череповчанина было несколько аккаунтов в социальных сетях. Под различными псевдонимами он активно знакомился с другими пользователями, в том числе малолетними детьми.



Изучив его переписку, следователи установили ещё одну потерпевшую. Ей оказалась 7-летняя девочка из одного из районов Вологодской области. Подозреваемый также вёл с ней развратную переписку и просил прислать фотографии в обнажённом виде.



Следствие по делу завершено, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.