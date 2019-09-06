24-летний череповчанин предстанет перед судом за развратную переписку с маленькими девочками

06.09.2019 [Происшествия]

В Череповце передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летнего местного жителя, который вёл развратную переписку с маленькими девочками через соцсети.

О первом факте развратных действий следователям сообщила мать 9-летней череповчанки. Она рассказала о том, что неизвестный написал её дочери.

«Оказалось, что незнакомец сначала предложил ребенку общение в социальной сети, а затем стал вести с ней переписку явно циничного характера, предложив переслать ему фотографии девочки в обнаженном виде», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель.

У череповчанина было несколько аккаунтов в социальных сетях. Под различными псевдонимами он активно знакомился с другими пользователями, в том числе малолетними детьми.

Изучив его переписку, следователи установили ещё одну потерпевшую. Ей оказалась 7-летняя девочка из одного из районов Вологодской области. Подозреваемый также вёл с ней развратную переписку и просил прислать фотографии в обнажённом виде.

Следствие по делу завершено, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Тэги: разврат, дети

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