Музей кружева в Вологде приглашает на курсы кружевоплетения

Музей кружева Вологды сообщает о наборе в студию кружевоплетения на новый учебный год.

— Если вы хотите научиться плести то самое вологодское кружево, если когда-то учились, но хотите освежить свои знания — приглашаем в нашу студию! — говорится на страничке музея ВКонтакте.

Обучение в студии платное. В прошлом году стоимость была 700 рублей в месяц, для пенсионеров и студентов — 500 рублей. В этом году стоимость может измениться. Точные цифры будут известны к концу сентября.

На занятиях ученикам выдадут необходимое оборудование. Но тем, кто захочет продолжить плести кружева дома, нужно будет докупить: подушку-валик и коклюшки. Такой набор может стоить в пределах от 1500 до 2000 тысяч.

Преподаватели студии кружевоплетения:

— Иля Сергеевна Верещагина. Мастер народно-художественных промыслов Вологодской области, профессиональная кружевница, прекрасный технолог и талантливый педагог. Под ее руководством студия кружевоплетения в музее работает уже 9 лет.

— Марина Васильевна Колосова. Молодой преподаватель студии, выпускница Губернаторского колледжа народных промыслов 2017 года.

Записаться и задать вопросы можно по телефону 8 (8172)72-16-56.