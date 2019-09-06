Определены темы итоговых сочинений одиннадцатиклассников в 2019 году

06.09.2019 [Общество]

Министр просвещения Ольга Васильева озвучила темы итоговых сочинений для одиннадцатиклассников в 2019 году. Выпускные сочинения школьники пишут каждый год в декабре. В этом году направления тем звучат так: «Война и мир – к 150-летию великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Конкретные темы сочинений, опирающиеся на обозначенные направления, станут известны в каждой школе непосредственно перед началом написания, сообщает пресс-служба департамента образования вологодской области. Работы будут оцениваться в формате «зачёт» или «незачёт» и при успешном написании школьники получат доступ к сдаче государственной итоговой аттестации.

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать изложение вместо сочинения. Для тех, кто не справится с заданием, будет предусмотрен вариант пересдачи.

Тэги: сочинения

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