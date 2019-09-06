Трех жителей Кичменгско-Городецкого района, убивших собутыльника, приговорили к лишению свободы

В Кичменгско-Городецком районе Вологодской области суд вынес приговор троим молодым людям, до смерти избившим знакомого. Мужчин в возрасте от 26 до 30 лет признали виновными в умышленном причинении травм, повлёкших смерть.



Трагедия произошла в селе Нижний Енангск в конце февраля этого года. Днем потерпевший и осуждённые катались на машине и распивали спиртное, а вечером поссорились. В определённый момент, потерпевший оскорбил одного из собутыльников, затронув тему, связанную с девушкой. Водитель остановился, и все вышли из машины.



По словам оскорблённого подозреваемого, он избил потерпевшего в одиночку. Остальные присутствующие якобы не наносили удары.



Затем они погрузили избитого в машину и отвезли к дому одного из осуждённых. Не оказав помощи, они оставили потерпевшего в салоне автомобиля, где он скончался на следующий день.



Мать потерпевшего показала, что её сын имел спокойный характер. В последнее время он занимался гиревым спортом, поэтому мать выразила сомнение, в том, что один человек смог избить её сына.



В ходе следствия подозреваемые признались в том, что все трое причастны к избиению.



Одному из фигурантов суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима ( к приговору присоединено неотбытое наказание по предыдущим его преступлениям), двум другим - по 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Кроме того, осуждённые должны выплатить матери потерпевшего по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и возместить судебные издержки в федеральный бюджет.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.