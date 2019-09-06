Сухонский картонно-бумажный комбинат в Соколе увеличит производство в два раза

На Сухонском картонно-бумажном комбинате в Соколе ввели в эксплуатацию новую бумагоделательную машину (БДМ). Она стала третьей на производстве, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.



Мощность новой БДМ — 162 тысячи тонн тарного картона в год. Суммарная мощность двух ранее работавших машин — 147 тысяч тонн. Таким образом, комбинат увеличит объёмы продукции в два раза.



«Это одно из самых современных в России, полностью автоматизированное производство. Все оборудование и все системы управляются с одного компьютера. Особо приятно отметить, что этот проект, как и всю технологию, разработали сотрудники нашей компании, а большинство всех работ выполнены российскими, в том числе вологодскими специалистами», — рассказал генеральный директор холдинга «Объединённые бумажные фабрики» Дмитрий Дулькин.



Запуск новой машины позволит дополнительно создать на комбинате 133 рабочих места.



Объём инвестиций в проект — 2.7 млрд. рублей. Срок окупаемости — 5 лет.