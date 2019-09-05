Ремонт автодороги «Суда - Супруново» обещают завершить в сентябре

Автодорогу «Суда - Супруново» в Череповецком районе отремонтируют с опережением графика. Работы начались в августе и должны закончиться уже в сентябре. Об этом в ходе инспекции объекта рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.



"Работы идут с опережением графика. Уже сейчас есть понимание того, что, если будут благоприятные погодные условия, то подрядчик может выполнить весь объем ремонта дороги уже в сентябре, - прокомментировал Андрей Накрошаев.



Он добавил, что до начала ремонта дорога была в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение на отдельных участках сделать щебеночное усиление и сверху положить два слоя асфальтобетона.



Накрошаев также высказал подрядчику несколько замечаний, которые будут устранены в ближайшее время. Работы выполняет подрядная организация ООО «Череповецдорстрой»



«В этом году запланировано отремонтировать участок протяженностью 4,3 км, на это из областного бюджета выделено почти 50 млн. рублей. В 2020 году работы будут продолжены: планируется привести в порядок участок протяженностью 5,8 км. Стоимость этих работ составит более 45 млн. рублей», - сообщает сайт правительства Вологодской области.



Ремонт проводится в рамках губернаторского проекта «Дороги 35» и национального проекта «БКАД».



В следующем году планируется отремонтировать участок от федеральной трассы А-114 до посёлка Суда. Также в порядок будет приведён небольшой участок дороги, проходящий по территории посёлка.