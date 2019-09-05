В Вологде лжесотрудник ломбарда обманывал потерявших телефоны людей

05.09.2019 [Происшествия]

35-летний житель Вологды задержан по подозрению в мошенничестве. Он звонил людям, потерявшим телефоны, и предлагал вернуть их за вознаграждение.

С заявлением в полицию обратилось сразу несколько пострадавших от действий мошенника. Они рассказали, что потеряли телефоны и разместили в соцсетях объявления о пропаже. Через какое – то время им звонил якобы сотрудник ломбарда, который сообщал, что потерянный телефон находится у него. Звонивший предлагал вернуть телефон за вознаграждение и просил перевести деньги на банковскую карту. Получив деньги, злоумышленник переставал выходить на связь.

По подозрению в совершении преступлений вологодские полицейские задержали 35-летнего ранее судимого мужчину.

«Злоумышленник пояснил, что он находил объявления о пропаже какого-либо смартфона, а затем отслеживал его статус. Если девайс долго не находился, то он звонил своим будущим жертвам под видом работника ломбарда», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Общий ущерб от действий мошенника составил 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 3х лет тюрьмы.

Тэги: мошенники

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