Вологодские футболисты обыграли команду из Ярославской области со счетом 22:0

Футбольный клуб «СДЮСШОР-Вологда» одержал победу над «Агатом» из города Гаврилов-Ям Ярославской области. Матч завершился со счетом 22:0.



Игра состоялась в рамках первенства России по футболу среди любительских команды III лиги «Золотое кольцо». «СДЮСШОР-Вологда» принимал на своем поле аутсайдера турнирной таблицы, ФК «Агат». У вологжан 7 мячей, включая один пенальти, забил лучший бомбардир сезона среди всех игроков первенства, Максим Мешалкин, на его счету уже 18 голов. Ещё по три гола в этом матче на свой счет записали Иван Рапаков, Семен Финашин и Илья Кириллов, который вышел на замену во втором тайме.



Следующий тур, 11 сентября, вологжане пропускают, а футбольный клуб «Череповец», который не играл накануне, отправится в гости к костромскому «Спартаку».