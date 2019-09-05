Вологодские футболисты обыграли команду из Ярославской области со счетом 22:0

05.09.2019 [Спорт]
Вологодские футболисты обыграли команду из Ярославской области со счетом 22:0

Футбольный клуб «СДЮСШОР-Вологда» одержал победу над «Агатом» из города Гаврилов-Ям Ярославской области. Матч завершился со счетом 22:0.

Игра состоялась в рамках первенства России по футболу среди любительских команды III лиги «Золотое кольцо».  «СДЮСШОР-Вологда» принимал на своем поле аутсайдера турнирной таблицы, ФК «Агат».  У вологжан 7 мячей, включая один пенальти, забил лучший бомбардир сезона среди всех игроков первенства, Максим Мешалкин, на его счету уже 18 голов. Ещё по три гола в этом матче на свой счет записали Иван Рапаков, Семен Финашин и Илья Кириллов, который вышел на замену во втором тайме.

Следующий тур, 11 сентября, вологжане пропускают, а футбольный клуб «Череповец», который не играл накануне, отправится в гости к костромскому «Спартаку».

Тэги: Футбол
Фото: скриншот с сайта первенства "Золотое кольцо"

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