В Вологде откроется выставка театральных фотографий конца XIX – начала XX века

12 сентября в Юго-Западной башне Вологодского кремля начнёт работу выставка «Русский театр в фотографиях конца XIX – начала XX века». Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию театральной фотографии из собрания музейно – выставочного центра РОСФОТО.



В экспозиции будут представлены портреты деятелей искусства, имеющих отношение к театру: актёров, драматургов, композиторов, внёсших значительный вклад в развитие российской и мировой культуры.



«В течение долгого времени техническое несовершенство аппаратуры, и недостаточное освещение не позволяли делать снимки непосредственно на сцене, поэтому съемки организовывали в мастерских фотографов, где актеры и деятели искусства, загримированные и одетые в сценические костюмы, принимали наиболее эффектные для своей роли статичные позы», - сообщает сайт РОСФОТО.



Атмосферу театральной истории дополнят фотографии декораций, выполненных известными художниками, а также интерьеров театров и мастерских.



Торжественное открытие выездной выставки состоится 12 сентября в 16.00. Экспозиция пробудет в Вологде до 13 декабря.