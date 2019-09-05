В Вологде откроется выставка театральных фотографий конца XIX – начала XX века

05.09.2019 [Культура]

12 сентября в Юго-Западной башне Вологодского кремля начнёт работу выставка «Русский театр в фотографиях конца XIX – начала XX века». Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию театральной фотографии из собрания музейно – выставочного центра РОСФОТО.

В экспозиции будут представлены портреты деятелей искусства, имеющих отношение к театру: актёров, драматургов, композиторов, внёсших значительный вклад в развитие российской и мировой культуры.

«В течение долгого времени техническое несовершенство аппаратуры, и недостаточное освещение не позволяли делать снимки непосредственно на сцене, поэтому съемки организовывали в мастерских фотографов, где актеры и деятели искусства, загримированные и одетые в сценические костюмы, принимали наиболее эффектные для своей роли статичные позы», - сообщает сайт РОСФОТО.

Атмосферу театральной истории дополнят фотографии декораций, выполненных известными художниками, а также интерьеров театров и мастерских.

Торжественное открытие выездной выставки состоится 12 сентября в 16.00. Экспозиция пробудет в Вологде до 13 декабря.

Тэги: выставка, фотографии, Театры, год театра

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