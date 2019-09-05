В Вологодской области стартовала прививочная кампания против гриппа

В Вологодской области началась прививочная кампания против гриппа. В регион поступили первые партии вакцины против гриппа для взрослого и детского населения - 174 тысячи и 76 тысяч доз соответственно, что составляет 43% всего объема.

«Медицинское сообщество говорит однозначно: прививаться надо, поскольку грипп и ОРВИ - наиболее массовые заболевания, особенно в осенне-зимний период. Учитывая, что мы живем на Русском Севере, это для нас крайне актуально, - подчеркнул заместитель губернатора Олег Васильев. - В этом году регион имеет серьезный план по проведению прививочной кампании. Мы должны привить 600 тысяч человек, это 51% населения. В первую очередь, речь идет о работниках здравоохранения, образования, детских коллективах в дошкольных учреждениях, школах, техникумах, вузах».

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщает, что иммунизация позволяет предупредить развитие тяжелых осложнений от инфекции. Кроме того, прививки помогают сократить количество таких негативных последствий гриппа как отит, синусит, пневмония.



Современные гриппозные вакцины каждый год обновляют свой штаммовый состав в соответствии с рекомендациями ВОЗ и являются актуальными для предстоящего эпидемического сезона.

«В этом году Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что будут циркулировать вирусы А, H1N1, H3N2, которые традиционны для региона. С учетом этого лечебные учреждения к проведению прививочной кампании готовы. Надеемся, что к ней подключатся и работодатели, заботящиеся о здоровье своих трудовых коллективов, - отметил Олег Васильев. - Все это позволит создать в области «защитную подушку» для населения и пройти эпидемиологическую волну без особых потерь, чтобы впоследствии не пришлось принимать решение о закрытии учреждений, запрете проведения массовых мероприятий. Всех приглашаем на прививки».

Для иммунизации против гриппа используются инактивированные вакцины, которые в установленном порядке прошли исследования на эффективность и безопасность. Кроме того, для иммунизации детей и беременных применяются только вакцины, не содержащие консервантов.

Прививку против гриппа необходимо проводить осенью перед началом сезонного подъема заболеваемости гриппом, так как на выработку иммунитета требуется 2-3 недели. Срок завершения прививочной кампании -1 ноября.