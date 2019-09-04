Под Вожегой «Рено» врезался в отсоединившийся от другого авто прицеп: водитель погиб

04.09.2019 [Происшествия]
Под Вожегой «Рено» врезался в отсоединившийся от другого авто прицеп: водитель погиб

В Вожегодском районе прицеп отсоединился от "Киа", выехал на встречку и снес автомобиль "Рено". 50-летний водитель погиб на месте.

ДТП произошло сегодня, 4 августа, около 12.15 на 13 километре автодороги «Вожега-Воскресенское».

Водитель "Киа Спортейдж" с прицепом ехал со стороны поселка Вожега.

- Во время движения от автомобиля Киа отцепился прицеп, который выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с легковым автомобилем Рено Меган под управлением мужчины 1969 г.р. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Рено, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На месте работали наряды ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, гибель человека
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?
Вологжанка не смогла отсудить компенсацию за не выданные банкоматом «Сбербанка» деньги
Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
Вологжанка через суд взыскала с турфирмы стоимость путевки в Турцию
Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков
02.09.2019 [Политика]

Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя

3001
0
28.08.2019 [Общество]

«Церковь Сретения на бетоне – разбитое сердце вологжан»: в Вологде прошел митинг защитников зеленой набережной

2193
1
24.08.2019 [Общество]

Защитники набережной Вологды разработали альтернативную концепцию её развития

2996
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Под Вожегой «Рено» врезался в отсоединившийся от другого авто прицеп: водитель погиб
Слесарь, уволенный за пьянство с «Северстали», пытался восстановиться на работе через суд
В Тарногском районе пропала двухлетняя девочка
Житель Белозерска убил 23-летнего собутыльника, приревновав его к жене
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
В галерее «Красный мост» в Вологде открылась выставка гравюр XVIII–XIX веков
Лучшую «Вологодскую книгу — 2018» выберут в областной библиотеке до конца сентября
 


31.08.2019 [Общество]

80 % проектов «Народного бюджета ТОС» реализовано в Вологде

1247
0
04.09.2019 [БлогоVO]

Всё, что нужно знать про солидарность в борьбе с терроризмом

47
0
04.09.2019 [Обзор Прессы]

Промышленные выбросы задушат квотами

131
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика