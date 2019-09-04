Под Вожегой «Рено» врезался в отсоединившийся от другого авто прицеп: водитель погиб

В Вожегодском районе прицеп отсоединился от "Киа", выехал на встречку и снес автомобиль "Рено". 50-летний водитель погиб на месте.

ДТП произошло сегодня, 4 августа, около 12.15 на 13 километре автодороги «Вожега-Воскресенское».

Водитель "Киа Спортейдж" с прицепом ехал со стороны поселка Вожега.

- Во время движения от автомобиля Киа отцепился прицеп, который выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с легковым автомобилем Рено Меган под управлением мужчины 1969 г.р. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Рено, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

На месте работали наряды ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.