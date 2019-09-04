В галерее «Красный мост» в Вологде открылась выставка гравюр XVIII–XIX веков

Выставка репродукционной гравюры XVIII–XIX веков известных мастеров Италии, Франции, Бельгии и России открылась в галерее «Красный мост» в Вологде. На ней представлены экспонаты из коллекции Вологодской областной картинной галереи.

— Зрителей познакомят с росписями Рафаэля Санти и Микеланджело Буонаротти в Ватикане, репрезентативными портретами королевской французской четы Людовика XVI и Марии Антуанетты, казненных во время Великой французской революции в 1789 году, — сообщает группа галереи в соцсети.

Русская гравюра XVIII века представлена на выставке портретами, историческими композициями, пейзажами резца выдающихся русских и европейских граверов, творивших в России — Евграфа Чемесова («Портрет Петра I»), Алексея Зубова («Свадьба Петра I и Екатерины Алексеевны»), Георга Шмидта («Портрет Елизаветы Петровны»), Степана Галактионова (виды царских загородных резиденций).

XIX век на выставке представляют портреты Айвазовского и Менделева в технике офорта, исполненных одним из самых известных граверов того времени Василием Матэ.

Экспозиция будет работать ежедневно с 10 до 19 часов до 29 сентября по адресу: галерея «Красный мост», Набережная 6 Армии, 143. Вход свободный.