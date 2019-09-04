С 1 по 30 сентября в Вологде проходит конкурс «Вологодская книга — 2018», организованный вологодской областной универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушкина. В рамках конкурса читатели проголосуют за книги, изданные в 2018 году.

В семи номинациях победителя выберет специальная конкурсная комиссия, членами которой стали преподаватели, журналисты, специалисты в области книжного дела и представители областных департаментов: «Лучшая книга о Вологодской области», «Лучшее издание о Вологодской области», «Лучшее полиграфическое исполнение издания», «Лучшее художественное оформление издание», «Лучшее учебное издание», «Лучшее научное издание», «Лучшее издание для детей и юношества».

Книга, набравшая наибольшее количество голосов во всех номинациях получит звание «Книга книг: лучшая книга года»

Читатели выберут лучшую книгу в номинации «Выбор читателя». Ознакомиться со списком и проголосовать за книги — претенденты можно на специальной выставке в областной библиотеке на улице Марии Ульяновой, 1, зал № 13 или на сайте библиотеки.

Итоги конкурса будут объявлены 10 октября в рамках Недели вологодской книги (7-13 октября). В эти дни вологжане и гости города смогут посетить выставки, презентации и творческие встречи с писателями и книгоиздателями.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте библиотеки и по телефону 75-92-15.