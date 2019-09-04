Лучшую «Вологодскую книгу — 2018» выберут в областной библиотеке до конца сентября

04.09.2019 [Общество]

С 1 по 30 сентября в Вологде проходит конкурс «Вологодская книга — 2018», организованный вологодской областной универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушкина. В рамках конкурса читатели проголосуют за книги, изданные в 2018 году.

В семи номинациях победителя выберет специальная конкурсная комиссия, членами которой стали преподаватели, журналисты, специалисты в области книжного дела и представители областных департаментов: «Лучшая книга о Вологодской области», «Лучшее издание о Вологодской области», «Лучшее полиграфическое исполнение издания», «Лучшее художественное оформление издание», «Лучшее учебное издание», «Лучшее научное издание», «Лучшее издание для детей и юношества».

Книга, набравшая наибольшее количество голосов во всех номинациях получит звание «Книга книг: лучшая книга года»

Читатели выберут лучшую книгу в номинации «Выбор читателя». Ознакомиться со списком и проголосовать за книги — претенденты можно на специальной выставке в областной библиотеке на улице Марии Ульяновой, 1, зал № 13 или на сайте библиотеки.

Итоги конкурса будут объявлены 10 октября в рамках Недели вологодской книги (7-13 октября). В эти дни вологжане и гости города смогут посетить выставки, презентации и творческие встречи с писателями и книгоиздателями.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте библиотеки и по телефону 75-92-15.

Тэги: библиотека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?
Вологжанка не смогла отсудить компенсацию за не выданные банкоматом «Сбербанка» деньги
Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
Вологжанка через суд взыскала с турфирмы стоимость путевки в Турцию
Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков
04.09.2019 [Политика]

В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11

549
0
04.09.2019 [БлогоVO]

«Вологда жжёт»

177
0
04.09.2019 [Общество]

Штраф в 125 тысяч рублей, выписанный детдому в Харовске, признали незаконным

463
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Под Вожегой «Рено» врезался в отсоединившийся от другого авто прицеп: водитель погиб
Слесарь, уволенный за пьянство с «Северстали», пытался восстановиться на работе через суд
В Тарногском районе пропала двухлетняя девочка
Житель Белозерска убил 23-летнего собутыльника, приревновав его к жене
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
В галерее «Красный мост» в Вологде открылась выставка гравюр XVIII–XIX веков
Лучшую «Вологодскую книгу — 2018» выберут в областной библиотеке до конца сентября
 


31.08.2019 [Общество]

80 % проектов «Народного бюджета ТОС» реализовано в Вологде

1247
0
04.09.2019 [БлогоVO]

Всё, что нужно знать про солидарность в борьбе с терроризмом

47
0
04.09.2019 [Обзор Прессы]

Промышленные выбросы задушат квотами

131
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика