Вологжанина подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере

04.09.2019 [Происшествия]

В Вологде у железнодорожного переезда на улице Белоризцев полицейские задержали 27-летнего мужчину, имевшего при себе наркотическое средство "в особо крупном размере", сообщает пресс-служба областного УМВД.

Информация о том, что вологжанин может быть причастен к хранению наркотических средств поступила сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. В ходе личного досмотра у подозреваемого был изъят свёрток с неизвестным веществом. 

«По заключению специалистов, изъятое является синтетическим наркотическим средством, общей массой 1,68 грамма, что составляет крупный размер», - сообщает пресс-служба УМВД.

Задержанный признался, что приобрёл вещество для личного употребления.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Тэги: наркотики

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