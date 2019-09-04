В Вологде у железнодорожного переезда на улице Белоризцев полицейские задержали 27-летнего мужчину, имевшего при себе наркотическое средство "в особо крупном размере", сообщает пресс-служба областного УМВД.
Информация о том, что вологжанин может быть причастен к хранению наркотических средств поступила сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. В ходе личного досмотра у подозреваемого был изъят свёрток с неизвестным веществом.
«По заключению специалистов, изъятое является синтетическим наркотическим средством, общей массой 1,68 грамма, что составляет крупный размер», - сообщает пресс-служба УМВД.
Задержанный признался, что приобрёл вещество для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
Вологжанина подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере
04.09.2019 [Происшествия]
В Вологде у железнодорожного переезда на улице Белоризцев полицейские задержали 27-летнего мужчину, имевшего при себе наркотическое средство "в особо крупном размере", сообщает пресс-служба областного УМВД.