Вологжанина подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере

В Вологде у железнодорожного переезда на улице Белоризцев полицейские задержали 27-летнего мужчину, имевшего при себе наркотическое средство "в особо крупном размере", сообщает пресс-служба областного УМВД.



Информация о том, что вологжанин может быть причастен к хранению наркотических средств поступила сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков. В ходе личного досмотра у подозреваемого был изъят свёрток с неизвестным веществом.



«По заключению специалистов, изъятое является синтетическим наркотическим средством, общей массой 1,68 грамма, что составляет крупный размер», - сообщает пресс-служба УМВД.



Задержанный признался, что приобрёл вещество для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.