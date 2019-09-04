Прокуратура через суд обязала администрацию села Липин Бор углубить пожарный водоем и обеспечить к нему проезд

04.09.2019 [Происшествия]

Суд обязал администрацию села Липин Бор в Вашкинском районе до 1 ноября 2019 года почистить пожарный водоем и оборудовать к нему проезд. Соответствующее решение было принято после иска прокуратуры.

Нарушения требований законодательства о пожарной безопасности были выявлены во время проверки. Выяснилось, что Торговая площадь районного центра не оснащена первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Кроме того, не оборудован подъезд для пожарной техники к открытому пожарному водоему на улице Лесной, не проводились работы по его углублению. Районный прокурор направил в суд иск, в котором попросил обязать властей устранить нарушения.

- Решением Вашкинского районного суда Вологодской области исковые требования прокуратуры района удовлетворены, бездействие администрации сельского поселения Липиноборское, выразившееся в непринятии надлежащих и своевременных мер к устранению нарушений обязательных требований в сфере пожарной безопасности, признано незаконным, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Администрацию села обязали обустроить пожарный водоем и выполнить работы по его углублению, оборудовать подъезд и площадку с твердым покрытием в срок до 1 ноября 2019. Оснастить Торговую площадь средствами тушения пожаров чиновники должны до 1 мая 2020 года.

Тэги: пожарная безопасность

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?
Вологжанка не смогла отсудить компенсацию за не выданные банкоматом «Сбербанка» деньги
Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
Вологжанка через суд взыскала с турфирмы стоимость путевки в Турцию
Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков
04.09.2019 [Политика]

В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11

556
0
04.09.2019 [БлогоVO]

«Вологда жжёт»

178
0
04.09.2019 [Общество]

Штраф в 125 тысяч рублей, выписанный детдому в Харовске, признали незаконным

463
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Под Вожегой «Рено» врезался в отсоединившийся от другого авто прицеп: водитель погиб
Слесарь, уволенный за пьянство с «Северстали», пытался восстановиться на работе через суд
В Тарногском районе пропала двухлетняя девочка
Житель Белозерска убил 23-летнего собутыльника, приревновав его к жене
В Вологде задержали скупщика голосов избирателей на округе 11
В галерее «Красный мост» в Вологде открылась выставка гравюр XVIII–XIX веков
Лучшую «Вологодскую книгу — 2018» выберут в областной библиотеке до конца сентября
 


31.08.2019 [Общество]

80 % проектов «Народного бюджета ТОС» реализовано в Вологде

1247
0
04.09.2019 [БлогоVO]

Всё, что нужно знать про солидарность в борьбе с терроризмом

47
0
04.09.2019 [Обзор Прессы]

Промышленные выбросы задушат квотами

131
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика