Прокуратура через суд обязала администрацию села Липин Бор углубить пожарный водоем и обеспечить к нему проезд

Суд обязал администрацию села Липин Бор в Вашкинском районе до 1 ноября 2019 года почистить пожарный водоем и оборудовать к нему проезд. Соответствующее решение было принято после иска прокуратуры.

Нарушения требований законодательства о пожарной безопасности были выявлены во время проверки. Выяснилось, что Торговая площадь районного центра не оснащена первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Кроме того, не оборудован подъезд для пожарной техники к открытому пожарному водоему на улице Лесной, не проводились работы по его углублению. Районный прокурор направил в суд иск, в котором попросил обязать властей устранить нарушения.

- Решением Вашкинского районного суда Вологодской области исковые требования прокуратуры района удовлетворены, бездействие администрации сельского поселения Липиноборское, выразившееся в непринятии надлежащих и своевременных мер к устранению нарушений обязательных требований в сфере пожарной безопасности, признано незаконным, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Администрацию села обязали обустроить пожарный водоем и выполнить работы по его углублению, оборудовать подъезд и площадку с твердым покрытием в срок до 1 ноября 2019. Оснастить Торговую площадь средствами тушения пожаров чиновники должны до 1 мая 2020 года.