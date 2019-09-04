Вологодские спортсмены завоевали награды межрегиональных соревнований по городошному спорту

Сборная Вологодской области завоевала награды Чемпионата Северо-Запада по городошному спорту. Соревнования проходили в Ленинградской области с 22 по 25 августа.

Чемпионат проводился среди мужчин и женщин в трех дисциплинах городошного спорта: «городки классические» (личные и командные соревнования), «городки европейские» (личные соревнования) и «городки финские» (личные и командные соревнования).



Спортсмены из сборной Вологодской области заняли первое место по финским городкам, второе по классическим городкам среди мужчин, а так же третье место по классическим городкам среди женщин.



В личном первенстве Владимир Тихомиров и Василий Четвериков заняли второе и третье место соответственно по городкам европейским среди мужчин.