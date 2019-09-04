Два новых детсада на 350 мест обещают построить в Вологде к сентябрю 2020 года

В Вологде выдали разрешения на строительство двух детских садиков по 350 мест каждый: один из них разместится на улице Граничной, второй — на улице Возрождения. Аукцион на возведение первого выиграло ООО «СМУ „Вологдагражданстрой“, предложив стоимость в 331,6 млн рублей, второго — ООО „Базис ЛТД“ с ценой 294,9 млн рублей. Обе фирмы были единственными участниками закупки.

ООО „СМУ ‚Вологдагражданстрой‘ зарегистрировано в Москве в 2015 году, гендиректор — Маргарита Богданова, она же является учредителем фирмы. По данным базы ‚Контур фокус‘, ее доля в фирме находится в залоге у ‚Сбербанка‘ до 30 января 2023 года.

ООО ‚Базис ЛТД‘ зарегистрировано в Вологде в 2001 году, гендиректор — Сергей Шушков. Учредителями организации являются ООО ‚Вологдастройзаказчик‘ и Сергей Шушков.

Оба объекта строители должны сдать до 22 июля 2020 года, а в сентябре, как отметил мэр Вологды, туда уже пойдут дети.

«Строительство социальной инфраструктуры — непосильная для городского бюджета задача. Однако командный опыт работы есть. Четыре новых детских сада работают. Приступаем к второму этапу: на улицах Граничной и Возрождения, чуть позже на улицах Гагарина и Разина, — подчеркнул мэр города Сергей Воропанов. — Большая просьба к заведующим: запастись резиновыми сапогами и теплыми валенками, так как без вашего и общественного контроля не обойтись. Сроки сжатые, но 1 сентября 2020 года дети должны зайти в новые группы».

Проект обоих детских садов типовой, по нему ранее был построен садик на улице Северной. В трехэтажном здании на площади почти в 6,5 тысяч квадратных метров разместятся 16 групп, 5 из которых будет отдано самым маленьким. Образовательная инфраструктура будет представлена музыкальным и спортивным залами, изостудией и бассейном.

Работы на улице Граничной уже начались. На месте будущего детского центра пока болотистое место, строители начинают засыпку грунта.

«Мы уже начали подготовительные работы. В сентябре нам необходимо забить 540 свай. Конструкции уже заказаны на заводах Вологды и Ярославля, - рассказала генеральный директор ООО «СМУ «Вологдагражданстрой» Маргарита Богданова. - Несмотря на типовой проект, фасад этого объекта будет отличаться от варианта на Северной. Там использовалась штукатурка, здесь - керамический кирпич, уже подобрана цветовая гамма: терракот, абрикос и светлый беж».

Как ранее сообщал Newsvo, до 2024 года в Вологде планируют построить еще два сада: на улице Разина и Архангельской.



