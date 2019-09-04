Реставраторы восстановили богослужебную одежду конца XIV века, принадлежавшую Кириллу Белозерскому

04.09.2019 [Культура]

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике провели реставрацию одного из старейших экспонатов — богослужебного облачения конца XIV — начала XV века, которое, по преданию, принадлежало основателю местного монастыря Кириллу Белозерскому. Долгие годы оно хранилось в фондах музея — одежда святого настолько обветшала, что никто не решался взять на себя смелость  отреставрировать её, отмечает пресс-служба музея.

«Уникальную вещь отреставрировала Людмила Михайловна Громыко, — рассказывает заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по хранению Светлана Смирнова, — это реставратор высшей категории произведений из ткани, преподаватель Суздальского реставрационного училища. Она отобрала наисложнейшие памятники, среди которых руинированные предметы: стихари и фелони XVII–XIX веков. Это предметы с колоссальными утратами ткани, разрывами, сечениями. Например, фелонь и саккос XIX века из-за многочисленных крупных разрывов и утрат ткани полностью перекрыты дублировочным материалом с лицевой и изнаночной стороны». 

Кроме того, художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря Елена Семечкина отреставрировала часть предметов древнерусского шитья XV–XVII веков из фондов музея. 

Восстановленные экспонаты презентовали в ризнице отреставрированной церкви Архангела Гавриила (XVI–XVII в).

«Этот объект совсем недавно был сдан нам под ключ, — сказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — Здесь всё подлинное — восстановлены полы XVII века, скамьи, входная зона, состоящая из двух дверей XVII века, в которых отреставрированы замки того же столетия. И, я думаю, именно здесь, в ризнице, где ранее хранилось богослужебное облачение, должны быть представлены вещи преподобного Кирилла Белозерского, его одежда.

Для сохранности предметов данное помещение имеет идеальные характеристики. Сюда в будущем перенесут нагольную шубу преподобного Кирилла Белозерского также планирует перенести для экспонирования в ризницу. Случится это не ранее следующего лета – специалисты утверждают, что она сильно обветшала и также требует реставрации, которую нужно проводить здесь, на месте. Работать с реликвией будут приглашенные специалисты.

 

 

Фото пресс-службы Кирилло-Белозерского музея-заповедника

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?
В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих
Вологжанка не смогла отсудить компенсацию за не выданные банкоматом «Сбербанка» деньги
Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме
Вологжанка через суд взыскала с турфирмы стоимость путевки в Турцию
Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя
Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь
Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков
03.09.2019 [Общество]

В Вологде школьник отправил на ЕГЭ по русскому языку своего двойника

1105
0
02.09.2019 [Политика]

Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя

2831
0
03.09.2019 [БлогоVO]

Пукать на зажигалку

2039
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Реставраторы восстановили богослужебную одежду конца XIV века, принадлежавшую Кириллу Белозерскому
В Вологде еще один кандидат от "Единой России" использовал "Бессмертный полк" в предвыборных целях
В Череповце пьяная мать упала на годовалую девочку: ребенок в больнице
Книгу об отце поэта Николая Рубцова презентуют в Вологде в рамках фестиваля «Рубцовская осень»
Череповецкая «Северсталь» проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:2
В Череповце полицейская овчарка помогла раскрыть автомобильную кражу
Начальник отряда противопожарной службы в Кириллове подозревается в присвоении бюджетных денег
 


31.08.2019 [Общество]

80 % проектов «Народного бюджета ТОС» реализовано в Вологде

1229
0
04.09.2019 [БлогоVO]

Мы должны сказать нет смертям на дороге!

79
0
29.08.2019 [Обзор Прессы]

Мария Правдина: «Моя мечта, чтобы любой чувствовал себя в музее комфортно»

496
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика