Реставраторы восстановили богослужебную одежду конца XIV века, принадлежавшую Кириллу Белозерскому

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике провели реставрацию одного из старейших экспонатов — богослужебного облачения конца XIV — начала XV века, которое, по преданию, принадлежало основателю местного монастыря Кириллу Белозерскому. Долгие годы оно хранилось в фондах музея — одежда святого настолько обветшала, что никто не решался взять на себя смелость отреставрировать её, отмечает пресс-служба музея.

«Уникальную вещь отреставрировала Людмила Михайловна Громыко, — рассказывает заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по хранению Светлана Смирнова, — это реставратор высшей категории произведений из ткани, преподаватель Суздальского реставрационного училища. Она отобрала наисложнейшие памятники, среди которых руинированные предметы: стихари и фелони XVII–XIX веков. Это предметы с колоссальными утратами ткани, разрывами, сечениями. Например, фелонь и саккос XIX века из-за многочисленных крупных разрывов и утрат ткани полностью перекрыты дублировочным материалом с лицевой и изнаночной стороны».

Кроме того, художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря Елена Семечкина отреставрировала часть предметов древнерусского шитья XV–XVII веков из фондов музея.

Восстановленные экспонаты презентовали в ризнице отреставрированной церкви Архангела Гавриила (XVI–XVII в).

«Этот объект совсем недавно был сдан нам под ключ, — сказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. — Здесь всё подлинное — восстановлены полы XVII века, скамьи, входная зона, состоящая из двух дверей XVII века, в которых отреставрированы замки того же столетия. И, я думаю, именно здесь, в ризнице, где ранее хранилось богослужебное облачение, должны быть представлены вещи преподобного Кирилла Белозерского, его одежда.

Для сохранности предметов данное помещение имеет идеальные характеристики. Сюда в будущем перенесут нагольную шубу преподобного Кирилла Белозерского также планирует перенести для экспонирования в ризницу. Случится это не ранее следующего лета – специалисты утверждают, что она сильно обветшала и также требует реставрации, которую нужно проводить здесь, на месте. Работать с реликвией будут приглашенные специалисты.