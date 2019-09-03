Книгу об отце поэта Николая Рубцова презентуют в Вологде в рамках фестиваля «Рубцовская осень»

XXII фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень» пройдёт в Вологде 6 по 8 сентября. В программе выставки, концерты, поэтические акции и музыкальные вечера.

Фестиваль торжественно откроется 6 сентября на площади Революции в 18.00 концертом « Россия, Русь! Храни себя, храни!». Участники - гости фестиваля и оркестр русских народных инструментов «Перезвоны». В этот же день в 13 часов в зале №12 областной библиотеки состоится презентация автор, исследователь жизни и творчества поэта Леонид Вересов представит свою книгу «Михаил Андрианович Рубцов». Это документальная история жизни отца поэта Николая Рубцова.

7 сентября в библиотеке им. Бабушкина пройдёт конкурс бардовской песни.

8 сентября в 13.00 на Каменном мосту откроется «Поэтическое крылечко». Все желающие смогут прочесть там любимые стихотворения Николая Рубцова в «открытый микрофон».

Полную программу мероприятий можно найти на сайте vologdatourinfo.ru.