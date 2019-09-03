Череповецкая «Северсталь» проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:2

Хоккейная «Северсталь» из Череповца проиграла екатеринбургскому «Автомобилисту». Матч завершился со счетом 3:2.



Череповчане играли в гостях и первыми открыли счет, уже на 5-й минуте матча шайбу забросил Евгений Бобров. Сразу после первого перерыва Игорь Гераськин увеличил преимущество «Северстали» до двух шайб, но вскоре хозяева сократили своё отставание.



В третьем периоде шла равная борьба, в которой чуть больше повезло игрокам «Автомобилиста». Они сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке хозяева были активней, что принесло им победу 3:2, решающий гол забил Вячеслав Литовченко.



«Поздравляю всех с началом чемпионата. Сегодня была хорошая игра, которая держала в напряжении до конца. Для нашей команды минус — это то, что, ведя 2:0, мы не удержали победу, но большой плюс, что взяли 50% очков в Екатеринбурге. Я думаю, не всем это удастся. „Автомобилист“ с победой. Конечно, соперник очень мастеровитый. Третий период играли по счёту, старались не рисковать. Я не думаю, что мы его провалили. Тем более в прошлом году „Автомобилист“ выиграл очень много третьих периодов.», сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин, цитата по сайту severastalclub.ru



Следующий матч «Северсталь» проведет завтра, соперником череповецкой команды будет магнитогорский «Металлург».