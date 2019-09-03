В Череповце полицейская овчарка помогла раскрыть автомобильную кражу

03.09.2019 [Происшествия]
В Череповце полицейская овчарка помогла раскрыть автомобильную кражу

В Череповце кинолог с собакой разыскал подозреваемого в автомобильной краже. Инцидент произошел на улице Сталеваров.

Местный житель обратился в полицию и рассказал, что из его ВАЗа пропали аккумулятор, набор инструментов и документы на машину.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа,  в составе которой был кинолог Вячеслав Дильшоев со служебным псом по кличке Аргус.

— Служебно-розыскная собака обследовала участок местности возле водительской двери автомобиля,  где некоторое время мог находиться злоумышленник, взяла запаховый след. Затем немецкая овчарка направилась в сторону одного из домов по ул. Сталеваров, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обойдя дом, Аргус привел полицейских в гаражи, к молодому человеку, который нес в руках вещи, схожие с похищенными. Юноша был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Там 16-летний молодой человек признался, что обокрал автомобиль вместе со своим приятелем. Вскоре удалось установить личность и второго фигуранта, им оказался 17-летний житель Череповца.

Возбуждено уголовное дело по п., а ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Ранее Newsvo писал, как полицейский пес Аргус летом 2016 года в Череповце помог разыскать пропавшего подростка.

Тэги: кража

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