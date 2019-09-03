Восемь педагогов из Вологодской области получили премии Министерства просвещения

03.09.2019 [Общество]

Восемь педагогов из Вологодской области получили премии Министерства просвещения за достижения в своей профессиональной деятельности. Каждому из них полагается выплата по 200 тысяч рублей.

- По условиям конкурса к участию допускались учителя образовательных организаций, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования со стажем педагогической деятельности не менее трех лет, - сообщает департамент образования Вологодской области.

По данным сайта министерства,  победителями конкурса стали Светлана Груздева, Александр Дрижук, Валентина Метляхина из Вологодского многопрофильного лицея, учитель школы № 17 города Вологды Татьяна Богдановская, педагог Нижнекулойской средней школы Верховажского района Надежда Жукова,  Юрий Молотков из Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка, Татьяна Ракутина, преподающая в гимназии Устюженского района, и Елена Рамазанова из школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов города Череповца.

Всего премии по 200 тысяч рублей получили около тысячи педагогов по всей стране. С 2019 года сумма премии не подлежит налогообложению.

 

Тэги: образование

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