Вологодская область претендует на премию журнала National Geographic

03.09.2019 [Общество]

Вологодская область участвует в конкурсе, организованном журналом National Geographic, в номинации «Российский экологический отдых». Онлайн-голосование идет на сайте премии и продлится до 12 октября.

На звание лучшего места в стране для экологического отдыха претендуют также Астраханская область, Приморский край, Забайкальский край и республика Саха. Пока лидирует Забайкальский край - у него 61% голосов, а Вологодская область на предпоследнем месте.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2016 году Вологодская область выиграла конкурс National Geographic в этой номинации

Российский конкурс National Geographic Traveler Awards ежегодно выявляет топовые места для отдыха. Голосование открытое и длится около двух месяцев. 

Тэги: Туризм

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