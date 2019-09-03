Вологодская область претендует на премию журнала National Geographic

Вологодская область участвует в конкурсе, организованном журналом National Geographic, в номинации «Российский экологический отдых». Онлайн-голосование идет на сайте премии и продлится до 12 октября.

На звание лучшего места в стране для экологического отдыха претендуют также Астраханская область, Приморский край, Забайкальский край и республика Саха. Пока лидирует Забайкальский край - у него 61% голосов, а Вологодская область на предпоследнем месте.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2016 году Вологодская область выиграла конкурс National Geographic в этой номинации.

Российский конкурс National Geographic Traveler Awards ежегодно выявляет топовые места для отдыха. Голосование открытое и длится около двух месяцев.