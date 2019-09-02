Череповецкие спортсмены завоевали 16 медалей на Первенстве Европы по кикбоксингу

02.09.2019 [Спорт]

Череповчане завоевали 16 медалей различного достоинства на Первенстве Европы по кикбоксингу. Соревнования среди кадетов и юниоров проходили с 23 августа по 1 сентября в венгерском городе Дёрн.

В составе молодежной сборной России, под руководством главного тренера Романа Чижова и вице-президента федерации кикбоксинга России Юрия Филимонова, в чемпионате принимали участие и спортсмены Центра боевых искусств Череповца, Егор Чижоа, Давид Саркисян, Дмитрий Егоров и Владислав Нагорнов.

Выступая в различный весовых категориях череповецкие спортсмены завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Чемпионами в своих весовых категориях стали Давид Саркисян, завоевав 4 золотых медали среди младших кадетов, выступая в различных программах первенства. И Егор Чижов, который выиграл золото среди юниоров.

В общекомандном зачете сборная России заняла 1 место, завоевав 64 золотых, 56 серебряных и 45 бронзовых медали.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вода из скважины в Белозерске продолжает топить участки: объявлен режим ЧС
Череповчанин через суд пытался вернуть 48 тысяч рублей, которые отдал за освобождение от службы в армии
В Вологде избили соучредителя ассоциации ТСЖ Артема Сухих
Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?
Вологжанка не смогла отсудить компенсацию за не выданные банкоматом «Сбербанка» деньги
Здания и имущество Вологодского текстильного комбината продали московской фирме
Детский технопарк «Кванториум» открылся в Вологде
Вологжанка через суд взыскала с турфирмы стоимость путевки в Турцию
Курский депутат Максим Васильев объяснил свое пребывание в Вологде бескорыстным желанием помочь
Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков
02.09.2019 [Политика]

Досрочное голосование в Вологде: "карусель", подкуп жителей и голос умершего избирателя

1686
0
02.09.2019 [Происшествия]

58-летняя жительница Вологды перевела мошенникам 1,5 млн рублей

810
0
29.08.2019 [Общество]

Депутат из Курска и его земляки борются за бетон на набережной и рынок ЖКХ в Вологде?

3247
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкие спортсмены завоевали 16 медалей на Первенстве Европы по кикбоксингу
Председателя Сокольского райпо отстранили от должности из-за миллионного долга по зарплате перед работниками
В Вологде у предпринимателя украли 500 тысяч рублей с банковской карты
Водитель «Киа» сбил трех человек на «зебре» в Череповце, два из них скончались
Новую школу открыли в Зашекснинском районе Череповца
Госдума заказала исследование об изменении генома для «создания общества нового типа»
Два новых томографа купили в горбольницу №1 в Вологде
 


31.08.2019 [Общество]

80 % проектов «Народного бюджета ТОС» реализовано в Вологде

1133
0
02.09.2019 [БлогоVO]

Детский мир Вологды исчез

503
0
29.08.2019 [Обзор Прессы]

Мария Правдина: «Моя мечта, чтобы любой чувствовал себя в музее комфортно»

334
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика