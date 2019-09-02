Череповецкие спортсмены завоевали 16 медалей на Первенстве Европы по кикбоксингу

Череповчане завоевали 16 медалей различного достоинства на Первенстве Европы по кикбоксингу. Соревнования среди кадетов и юниоров проходили с 23 августа по 1 сентября в венгерском городе Дёрн.

В составе молодежной сборной России, под руководством главного тренера Романа Чижова и вице-президента федерации кикбоксинга России Юрия Филимонова, в чемпионате принимали участие и спортсмены Центра боевых искусств Череповца, Егор Чижоа, Давид Саркисян, Дмитрий Егоров и Владислав Нагорнов.



Выступая в различный весовых категориях череповецкие спортсмены завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Чемпионами в своих весовых категориях стали Давид Саркисян, завоевав 4 золотых медали среди младших кадетов, выступая в различных программах первенства. И Егор Чижов, который выиграл золото среди юниоров.



В общекомандном зачете сборная России заняла 1 место, завоевав 64 золотых, 56 серебряных и 45 бронзовых медали.