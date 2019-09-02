Председателя Сокольского райпо отстранили от должности из-за миллионного долга по зарплате перед работниками

02.09.2019 [Общество]

В Соколе суд привлёк к административной ответственности директора ООО «Хлеб» и председателя Сокольского райпо за невыплату зарплаты работникам. Мужчина отстранён от занимаемых должностей на 1 год. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. 

По состоянию на конец мая 2019 года, задолженность перед работниками предприятий превышала 1.5 миллиона рублей ( в ООО "Хлеб" за май 2019 года перед 51 работником в размере 642 262 рублей 96 копеек, в райпо за май 2019 года перед 90 работниками в размере 1 294 727 рублей 16 копеек).

В суде руководитель организаций признал свою вину, но пытался объяснить невыплату зарплаты сложным материальным положением предприятий. Кроме того, он пояснил, что задолженность за май перед работниками погашена. 

Суд пришел к выводу, что доводы о тяжелом материальном положении предприятия правового значения не имеют, сообщает объединённая пресс-служба судов по Вологодской области. 

Прокурор отметил, что невыплаты зарплаты имеют затяжной характер на обоих предприятиях и напомнил, что подсудимый ранее неоднократно привлекался за аналогичные преступления. 

Мировой судья назначил директору организаций наказание в виде дисквалификации: он отстранён от занимаемых должностей на 1 год. 

Постановления в законную силу не вступили, подсудимый оспаривает их в вышестоящей инстанции.

Тэги: долги по зарплате, райпо

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