Председателя Сокольского райпо отстранили от должности из-за миллионного долга по зарплате перед работниками

В Соколе суд привлёк к административной ответственности директора ООО «Хлеб» и председателя Сокольского райпо за невыплату зарплаты работникам. Мужчина отстранён от занимаемых должностей на 1 год. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.



По состоянию на конец мая 2019 года, задолженность перед работниками предприятий превышала 1.5 миллиона рублей ( в ООО "Хлеб" за май 2019 года перед 51 работником в размере 642 262 рублей 96 копеек, в райпо за май 2019 года перед 90 работниками в размере 1 294 727 рублей 16 копеек).



В суде руководитель организаций признал свою вину, но пытался объяснить невыплату зарплаты сложным материальным положением предприятий. Кроме того, он пояснил, что задолженность за май перед работниками погашена.



Суд пришел к выводу, что доводы о тяжелом материальном положении предприятия правового значения не имеют, сообщает объединённая пресс-служба судов по Вологодской области.



Прокурор отметил, что невыплаты зарплаты имеют затяжной характер на обоих предприятиях и напомнил, что подсудимый ранее неоднократно привлекался за аналогичные преступления.



Мировой судья назначил директору организаций наказание в виде дисквалификации: он отстранён от занимаемых должностей на 1 год.



Постановления в законную силу не вступили, подсудимый оспаривает их в вышестоящей инстанции.