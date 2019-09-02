В Вологде у предпринимателя украли 500 тысяч рублей с банковской карты

02.09.2019 [Происшествия]

В Вологде у местного жителя, занимающегося грузоперевозками, украли 500 тысяч рублей с банковской карты. Предприниматель сам передал карту злоумышленнику. 

В полицию обратился вологжанин, который рассказал, что с его карты были украдены деньги. Потерпевший  сообщил, что занимается грузоперевозками и хотел приобрести комплект колёс для грузовика – иномарки. От знакомых он узнал о посреднике, который должен был помочь ему купить колёса за меньшую стоимость. 

При личной встрече посредник убедил пострадавшего передать ему банковскую карту, якобы для оплаты покупки и услуг. Оговорённая стоимость составляла 100 тысяч рублей. 

После оплаты посредник должен был вернуть карту владельцу, но вместо этого перестал выходить на связь. Потерпевший заблокировал карту, но с его счёта уже было списано 500 тысяч рублей 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался мужчина 1986 г.р., ранее судимый за имущественные преступления. Похищенные денежные средства он потратил на погашение своих долгов», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Тэги: хищение денег

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