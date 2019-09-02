Новую школу открыли в Зашекснинском районе Череповца

02.09.2019 [Общество]
Новую школу открыли в Зашекснинском районе Череповца

В Череповце открыли самую крупную школу в Вологодской области. В новом образовательном учреждении в Зашекснинском районе будут учиться почти две тысячи детей. Сформировано 69 классов, в том числе 13 первых. Общая сумма, потраченная на строительство и оборудование здания из областного и федерального бюджетов, составила 1 миллиард 275 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

«Наша школа — это уникальное сочетание лучших образовательных традиций и современных технологий, здание буквально напичкано техникой. Каждый класс представляет собой отдельную лабораторию, — рассказал директор школы Антон Муромцев. — Мы выполнили главное условие — создали уникальную среду для подготовки ребенка к новым вызовам времени. Сформирован молодой педагогический коллектив, где средний возраст учителя — 35 лет. Мы готовы реализовывать выбранные образовательные программы».

В новой школе четыре блока, в каждом классе установлено мультимедийное оборудование. В здании есть зимний сад, два спортзала для игровых видов спорта, зал спортивной гимнастики, тренажерный зал, зал хореографии, тир, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Губернатор Олег Кувшинников поблагодарил компанию «СтройГрупп» за возведение уникального объекта. По словам главы региона, в следующем году в 106 микрорайоне Череповца начнется строительство еще одной школы на 1500 мест.

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