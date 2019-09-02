Госдума заказала исследование об изменении генома для «создания общества нового типа»

02.09.2019 [Общество]

Российская Госдума собирается изучить возможности использования новейших репродуктивных технологий для «создания общества нового типа». Госзаказ на соответствующее исследование обнаружили на сайте госзакупок «Открытые медиа».

Редактирование генома — один из видов генной инженерии, предполагающий включение, удаление или перемещение фрагментов ДНК в геноме организма. Подрядчик должен будет предложить Госдуме концепцию развития использования вспомогательных репродуктивных технологий «как прорывной технологии нового века и как основы формирования новых представлений о профессиональной деятельности в текущем тысячелетии», указано в документах госзакупки.

- Провести исследование возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве, - говорится в техзадании к закупке.

Начальная цена аукциона - 8,97 млн рублей, работы нужно выполнить до 30 ноября.

Результаты исследования могут быть использованы Государственной думой в законотворческой деятельности в области использования репродуктивных технологий, отмечается в документе.

О применении генной инженерии и перспективах ее развития президент Владимир Путин говорил в 2017 году на международном фестивале молодежи и студентов в Сочи, пишут «Открытые медиа». В феврале 2018 года Путин заявил о необходимости масштабной программы в области следований генома, а в сентябре Роспотребнадзор разработал законопроект об охране генома россиян. 

Тэги: госдума, общество

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