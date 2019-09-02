Госдума заказала исследование об изменении генома для «создания общества нового типа»

Российская Госдума собирается изучить возможности использования новейших репродуктивных технологий для «создания общества нового типа». Госзаказ на соответствующее исследование обнаружили на сайте госзакупок «Открытые медиа».

Редактирование генома — один из видов генной инженерии, предполагающий включение, удаление или перемещение фрагментов ДНК в геноме организма. Подрядчик должен будет предложить Госдуме концепцию развития использования вспомогательных репродуктивных технологий «как прорывной технологии нового века и как основы формирования новых представлений о профессиональной деятельности в текущем тысячелетии», указано в документах госзакупки.

- Провести исследование возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве, - говорится в техзадании к закупке.

Начальная цена аукциона - 8,97 млн рублей, работы нужно выполнить до 30 ноября.

Результаты исследования могут быть использованы Государственной думой в законотворческой деятельности в области использования репродуктивных технологий, отмечается в документе.

О применении генной инженерии и перспективах ее развития президент Владимир Путин говорил в 2017 году на международном фестивале молодежи и студентов в Сочи, пишут «Открытые медиа». В феврале 2018 года Путин заявил о необходимости масштабной программы в области следований генома, а в сентябре Роспотребнадзор разработал законопроект об охране генома россиян.